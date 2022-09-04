Три россиянина во второй раз в истории сыграют в четвёртом круге US Open

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Сразу три теннисиста представят Россию в четвёртом круге US Open впервые с 2006 года.

До этого троим игрокам удавалось выходить в 1/8 финала турниров «Большого шлема» пять раз.

1. US Open – 2006 (Сафин, Давыденко, Южный)

2. «Ролан Гаррос» — 2007 (Южный, Давыденко, Андреев)

3. Australian Open – 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв)

4. Уимблдон — 2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

5. «Ролан Гаррос» — 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

В четвёртом круге Открытого чемпионата США Даниил Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом, Карен Хачанов сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, а Андрей Рублёв проведёт матч с Кэмероном Норри.