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Кирьос и Коккинакис уверенно вышли в 1/8 финала US Open в парном разряде, ЮС Опен

Кирьос и Коккинакис уверенно вышли в 1/8 финала US Open в парном разряде
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Австралийский тандем Ника Кирьоса и Танаси Коккинакиса успешно преодолел второй круг Открытого чемпионата США, обыграв на 11-м корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» шведа Андре Горанссона и японца Йосихито Нисиоху в двух сетах – 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час и 24 минуты. В обоих эйсах у соперников одинаковые показатели подач навылет – пять против трёх в пользу австралийцев. У Коккинакиса и Кирьоса выигрыш первой подачи шёл с эффективностью 85% при 70% у соперников.

В третьем круге (1/8 финала) US Open – 2022 соперниками австралийцев станут британец Ллойд Гласспул и финн Харри Хелиоваара, которые во втором круге сломили сопротивление южноафриканца Рэйвена Клаасена и бразильца Марсело Мело – 6:4, 7:6 (8:6).

US Open — парный разряд (м). 2-й круг
03 сентября 2022, суббота. 23:45 МСК
Андре Горанссон
Швеция
Андре Горанссон
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
А. Горанссон Й. Нисиока
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Т. Коккинакис Н. Кирьос
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