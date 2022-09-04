Кирьос и Коккинакис уверенно вышли в 1/8 финала US Open в парном разряде

Австралийский тандем Ника Кирьоса и Танаси Коккинакиса успешно преодолел второй круг Открытого чемпионата США, обыграв на 11-м корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» шведа Андре Горанссона и японца Йосихито Нисиоху в двух сетах – 6:4, 7:6 (7:3).



Встреча продолжалась 1 час и 24 минуты. В обоих эйсах у соперников одинаковые показатели подач навылет – пять против трёх в пользу австралийцев. У Коккинакиса и Кирьоса выигрыш первой подачи шёл с эффективностью 85% при 70% у соперников.

В третьем круге (1/8 финала) US Open – 2022 соперниками австралийцев станут британец Ллойд Гласспул и финн Харри Хелиоваара, которые во втором круге сломили сопротивление южноафриканца Рэйвена Клаасена и бразильца Марсело Мело – 6:4, 7:6 (8:6).