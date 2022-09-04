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Белорус Илья Ивашко вышел в четвёртый круг US Open — 2022

Белорус Илья Ивашко вышел в четвёртый круг US Open — 2022
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Теннисист из Беларуси Илья Ивашко одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в матче третьего круга Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:3. Встреча на пятом корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» продолжалась 2 часа и 47 минут.

Ивашко не допустил ни одной двойной ошибки за игру, тогда как его соперник – две. Илья выигрывал после первой подачи в 67% случаев, а также реализовал семь из семи брейк-пойнтов.

Перед встречей с Музетти на US Open – 2022 Ивашко прошёл американца Сэма Куэрри (4:6, 6:4, 7:6 (10:8), 6:3) и десятую ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3). В 1/8 финала его соперником станет победитель противостояния Брэндон Накашима – Янник Синнер.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 23:25 МСК
Илья Ивашко
73
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6  
4 		6 2 3  
             
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Комментарии
Новости. Теннис
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