Белорус Илья Ивашко вышел в четвёртый круг US Open — 2022

Теннисист из Беларуси Илья Ивашко одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в матче третьего круга Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:3. Встреча на пятом корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» продолжалась 2 часа и 47 минут.



Ивашко не допустил ни одной двойной ошибки за игру, тогда как его соперник – две. Илья выигрывал после первой подачи в 67% случаев, а также реализовал семь из семи брейк-пойнтов.

Перед встречей с Музетти на US Open – 2022 Ивашко прошёл американца Сэма Куэрри (4:6, 6:4, 7:6 (10:8), 6:3) и десятую ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3). В 1/8 финала его соперником станет победитель противостояния Брэндон Накашима – Янник Синнер.