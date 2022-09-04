Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль уверенно обыграл Гаске и вышел в четвёртый круг US Open, ЮС Опен

Надаль уверенно обыграл Гаске и вышел в четвёртый круг US Open
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В рамках третьего круга испанец обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 6:0, 6:1, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Надаль сделал 2 подачи навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету Гаске 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

В следующем круге Надаль встретится с американцем Френсисом Тиафо, который в своём матче третьего круга обыграла аргентинца Дениса Шаповалова.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.

US Open (м). 3-й круг
04 сентября 2022, воскресенье. 02:20 МСК
Ришар Гаске
91
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 5    
6 		6 7    
             
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022