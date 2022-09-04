Надаль уверенно обыграл Гаске и вышел в четвёртый круг US Open
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В рамках третьего круга испанец обыграл представителя Франции Ришара Гаске со счётом 6:0, 6:1, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Надаль сделал 2 подачи навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету Гаске 1 эйс, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
В следующем круге Надаль встретится с американцем Френсисом Тиафо, который в своём матче третьего круга обыграла аргентинца Дениса Шаповалова.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.
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