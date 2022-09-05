Кирьос — о победе над Медведевым: ещё один показатель того, что рейтинги не имеют значения

Австралийский теннисист Ник Кирьос после победы над Даниилом Медведевым и выходом в четвертьфинала US Open высказался о теннисном рейтинге.
«Я не думаю, что рейтинг отражает мастерство и форму игроков. Он отражает постоянство. Я сыграл 12 турниров, а некоторые из тех, кто впереди меня, играют 50. Для меня почти невозможно быть на высоком месте. Сегодняшний результат — ещё один показатель того, что рейтинги не имеют значения», — приводит слова Кироса пресс-служба US Open.
Напомним, встреча Медведева и Кирьоса завершилась победой австралийца в четырёх сетах – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. После сегодняшнего матча Даниил Медведев потерял звание первой ракетки мира.
В следующей стадии турнира Ник Кирьос сыграет с ещё одним российским теннисистом Кареном Хачановым.
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