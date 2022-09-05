Видеообзор поражения Даниила Медведева от Ника Кирьоса в 1/8 финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Встреча, проходившая на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум», завершилась победой Кирьоса со счётом – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 54 минуты.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Медведев 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Кирьос также выполнил 20 подач навылет, семь раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Ник Кирьос встретится с другим россиянином Кареном Хачановым, который в пяти сетах переиграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту.