Кирьос исполнил невероятный укороченный при счёте 11:11 на тай-брейке матча с Медведевым
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В ночь с 4 на 5 сентября состоялся матч между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Австралии Ником Кирьосом. Встреча, проходившая на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум», завершилась победой Кирьоса со счётом – 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты.
По ходу тай-брейка первого сета Медведев не реализовал три сетбола, Кирьос также трижды не смог закончить сет, однако четвёртая попытка австралийца увенчалась успехом.
Ник Кирьос увеличил отрыв от Даниила Медведева по победам в личных встречах. Теперь австралиец ведёт 4:1. Россиянин обыгрывал Ника на Australian Open — 2022 — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. В следующем круге Кирьос сыграет с Кареном Хачановым.
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