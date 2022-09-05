Тарпищев рассказал, за счёт чего Хачанов может обыграть Кирьоса в четвертьфинале US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Открытого чемпионата США, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с австралийцем Ником Кирьосом. В четвёртом круге Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, а Кирьос — первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

«У Хачанова будут шансы обыграть Кирьоса. Самое главное, нельзя проигрывать свою подачу. Нужно подавать ровно, чтобы первая подача проходила под 70%. В таком случае Карен будет позиционно держать игру под контролем.

Сейчас Хачанов удачно подаёт. Первая подача принимается соперником не так чисто, поэтому в ходе розыгрыша он имеет преимущество и добивает соперника за счёт длинных ударов. Залог успеха с Кирьосом — хорошая подача», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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