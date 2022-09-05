«Бой в супертяжёлом весе». Роддик — о матче Медведева с Кирьосом в 1/8 финала US Open
Поделиться
Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022, где сошлись первая ракетка мира, действующий чемпион россиянин Даниил Медведев (1) и финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос (23).
Встреча завершилась победой Кирьоса со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале Ник сразится с ещё одним россиянином Кареном Хачановым (27). Их матч пройдёт 6 сентября.
«Это было потрясающе. Сверхвысокий уровень. Бой в супертяжёлом весе. Никогда не видел Ника Кирьоса таким сосредоточенным, как в этом матче. Он верит, что может выиграть этот турнир», — написал Роддик в своих социальных сетях.
Комментарии
- 5 сентября 2022
-
23:09
-
22:54
-
22:49
-
22:29
-
22:27
-
21:54
-
21:38
-
21:20
-
21:09
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
19:38
-
19:36
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
18:45
-
18:17
-
17:41
-
17:40
-
17:27
-
17:10
-
16:46
-
16:35
-
16:03
-
15:29
-
15:11
-
15:09
-
15:01
-
14:15
-
14:00
-
13:24
Партнерский контент