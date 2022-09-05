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«Бой в супертяжёлом весе». Роддик — о матче Медведева с Кирьосом в 1/8 финала US Open

«Бой в супертяжёлом весе». Роддик — о матче Медведева с Кирьосом в 1/8 финала US Open
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022, где сошлись первая ракетка мира, действующий чемпион россиянин Даниил Медведев (1) и финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос (23).

Встреча завершилась победой Кирьоса со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале Ник сразится с ещё одним россиянином Кареном Хачановым (27). Их матч пройдёт 6 сентября.

«Это было потрясающе. Сверхвысокий уровень. Бой в супертяжёлом весе. Никогда не видел Ника Кирьоса таким сосредоточенным, как в этом матче. Он верит, что может выиграть этот турнир», — написал Роддик в своих социальных сетях.

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