Дикий эпизод, перевернувший ход матча. Кирьос показал глупейший способ проиграть очко

Даниил Медведев уступил Нику Кирьосу под конец первой недели американского «Шлема» — 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Но разводить руками парни заставили болельщиков ещё раньше: по ходу матча постарался австралиец. В теннисе наконец зафиксирован глупейший способ проиграть очко…

При счёте 1-1 по сетам австралиец вел 1:0 в третьем, на подаче Медведева — 30:30. Россиянин начал разводить соперника по углам, но резаный с бэкхенда удар Ника заставил Даню выйти к сетке и неудачно сыграть с лëта. Кирьосу не составило труда пробежаться до троса, удобно подойти к мячу и пробить по линии буквально навылет.

Ник забрал бы мяч и сделал бы счёт меньше на подаче россиянина, но решил покрасоваться. Он пересёк сетку, зашёл на сторону соперника и ударил по мячу до того, как тот отскочил — то есть опустился на корт.

Удар Ника Кирьоса Фото: Кадр из трансляции

В итоге очко отдали Медведеву, и вместо брейк-пойнта образовался геймбол. Розыгрыш спустя Ник решил обратиться к судье на вышке — Еве Асдераки — прояснить ситуацию, подошёл и к сидящим у корта сотрудникам в наушниках и с экранами перед собой — кто это был, до сих пор загадка. В общем, Кирьос действительно думал, что взял очко, но буквально сам его и подарил Медведеву.

В чëм ошибся Кирьос? После удара Медведева мяч ещё был в игре, потому что не опустился на корт. Однако Ник всем телом пересёк линию сетки до его приземления и пробил по нему. Да, забавно, австралиец вновь потешил публику, но этого делать нельзя: в теннисе выбегать на половину соперника до окончания розыгрыша запрещено.

Трибуны, конечно, были недовольны тем, что такое эффектное и, главное, победное очко забрали у Кирьоса, и шумели — но тут без вариантов. Правило есть правило.

В следующем гейме на приëме австралиец всё же сделал брейк — хотя Медведев вёл 40-0 — и обратился к команде по поводу того розыгрыша: «Честно, думал, что так можно».



Удивительно, но очередная глупость ему даже сыграла на руку. После Ник расслабился, поймал ритм и просто разгромил Медведева.