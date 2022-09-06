Джон Макинрой назвал Ника Кирьоса «гением» после матча с Даниилом Медведевым на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2022, где сошлись первая ракетка мира, действующий чемпион россиянин Даниил Медведев (1) и финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос (23). Встреча завершилась победой Кирьоса со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

«Во-первых, как я уже говорил, у этого парня одна из лучших подач в истории тенниса. Процент выигранных мячей на его первой подаче больше 70, я не думаю, что люди понимают, что это самый высокий показатель в туре, настолько круто он подаёт. Так же хороша и его вторая подача, она успешно поддерживает его в игре. Если он будет играть так, как с Медведевым, он выиграет турнир.

Этот парень – гений на корте, ему не нужен тренер, он проделал невероятную работу в тактическом плане. Я говорил, что Медведев будет втягивать его в длинные розыгрыши, чтобы Ник проседал физически, Даниил должен был выигрывать за счёт этого много очков. Но знаете что? Он не выиграл даже большую часть из этих розыгрышей.

Когда Ник принимает подачу соперника, он делает шаг вперёд на корте, расслабляется, хорошо владеет собой, но при этом он намного лучше, чем когда-либо. Нику нужно чувствовать себя комфортно в команде, которая его окружает. Порой нелегко находиться в боксе Кирьоса, но сейчас он в таком прекрасном психологическом состоянии, кажется, что он «всё осознал». Ему 27 лет, он в самом расцвете сил, он входит в свой возраст», — приводит слова Макинроя Eurosport.