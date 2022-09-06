Джон Макинрой считает, что Ник Кирьос может завершить карьеру после выступления на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился опасениями по поводу дальнейшей карьеры австралийца Ника Кирьоса.

Макинрой комментировал фразу Ника: «Потенциально ещё три матча — и нам больше никогда не придётся играть в теннис», которую он произнёс после выхода в четвертьфинал US Open — 2022.

«Что ж, у меня для вас плохие новости. Есть пример Эшли Барти, так что нет ничего невозможного в том, что он может это сделать (уйти из тенниса после победы на ТБШ. — Прим. «Чемпионата»).

Мы очень надеемся, что он этого не сделает, потому что есть всеми известная фраза «лучше поздно, чем никогда». Это напрямую относится к Нику, потому что он долгое время вёл себя непрофессионально, он сыграл много матчей, в которых не выкладывался полностью, а теперь мы видим, на что он способен. Он тренируется, он в форме, этот парень феноменален», — приводит слова Макинроя Eurosport.