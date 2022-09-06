Стало известно, в каком случае Надаль не сможет стать первой ракеткой мира после US Open

Стало известно, при каком раскладе 36-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге, не сможет стать первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата США по теннису – 2022 из-за поражения в четвёртом круге от 24-летнего американца Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:4, 4:6, 3:6).

После вылета россиянина Даниила Медведева и, соответственно, Рафаэля Надаля претендентов на первую строчку осталось двое – испанец Карлос Алькарас (четвёртый номер рейтинга), а также норвежец Каспер Рууд (седьмой номер рейтинга). Надаль не сможет стать первой ракеткой мира, в случае если кто-то из двух вышеупомянутых теннисистов дойдёт до финала.

Полный расклад выглядит следующим образом:

Надаль станет первой ракеткой мира, если ни Рууд, ни Алькарас не дойдут до финала.

Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, если выиграет турнир или проиграет в финале, но не Рууду.

Каспер Рууд станет первой ракеткой мира, если выиграет турнир или проиграет в финале, но не Алькарасу.

В четвёртом круге US Open – 2022 Алькарас встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем (17-й номер рейтинга), а Рууд будет выявлять сильнейшего в 1/4 финала в матче с Маттео Берреттини (14-й номер рейтинга).