Стало известно, в каком случае Надаль не сможет стать первой ракеткой мира после US Open

Стало известно, при каком раскладе 36-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге, не сможет стать первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата США по теннису – 2022 из-за поражения в четвёртом круге от 24-летнего американца Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:4, 4:6, 3:6).
После вылета россиянина Даниила Медведева и, соответственно, Рафаэля Надаля претендентов на первую строчку осталось двое – испанец Карлос Алькарас (четвёртый номер рейтинга), а также норвежец Каспер Рууд (седьмой номер рейтинга). Надаль не сможет стать первой ракеткой мира, в случае если кто-то из двух вышеупомянутых теннисистов дойдёт до финала.
Полный расклад выглядит следующим образом:
- Надаль станет первой ракеткой мира, если ни Рууд, ни Алькарас не дойдут до финала.
- Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, если выиграет турнир или проиграет в финале, но не Рууду.
- Каспер Рууд станет первой ракеткой мира, если выиграет турнир или проиграет в финале, но не Алькарасу.
В четвёртом круге US Open – 2022 Алькарас встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем (17-й номер рейтинга), а Рууд будет выявлять сильнейшего в 1/4 финала в матче с Маттео Берреттини (14-й номер рейтинга).
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