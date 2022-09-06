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Новак Джокович пропускает Кубок Дэвиса из-за свадьбы брата. Праздник продлится 4 дня

Новак Джокович пропускает Кубок Дэвиса из-за свадьбы брата. Праздник продлится 4 дня
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Стало известно, по какой причине 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с группового этапа Кубка Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября.

По информации ряда сербских СМИ, 12 сентября его брат Джордже сыграет свадьбу с беременной невестой Сашкой Веселинов. Церемония пройдёт в церкви Белграда, а потом новобрачные и 80 гостей отправятся на отдых в Черногорию, там же прошла свадьба Новака с Еленой. Новак с семьёй также планирует принять участие в праздновании. Они пробудут там четыре дня.

Издание Kurir отмечает, что жених и невеста полностью взяли на себя расходы гостей на перелёт и проживание в Черногории, это обойдётся им в 150 тыс. евро. «Эта свадьба может затмить свадьбу Елены и Новака», — сказал Kurir источник, близкий к семье.

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