Новак Джокович пропускает Кубок Дэвиса из-за свадьбы брата. Праздник продлится 4 дня

Стало известно, по какой причине 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с группового этапа Кубка Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября.

По информации ряда сербских СМИ, 12 сентября его брат Джордже сыграет свадьбу с беременной невестой Сашкой Веселинов. Церемония пройдёт в церкви Белграда, а потом новобрачные и 80 гостей отправятся на отдых в Черногорию, там же прошла свадьба Новака с Еленой. Новак с семьёй также планирует принять участие в праздновании. Они пробудут там четыре дня.

Издание Kurir отмечает, что жених и невеста полностью взяли на себя расходы гостей на перелёт и проживание в Черногории, это обойдётся им в 150 тыс. евро. «Эта свадьба может затмить свадьбу Елены и Новака», — сказал Kurir источник, близкий к семье.