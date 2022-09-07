Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open, обыграв Ника Кирьоса в 5-сетовом матче, ЮС Опен

Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open, обыграв Ника Кирьоса в пятисетовом матче
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (25-й номер рейтинга) и 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Хачанова в пяти сетах – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 41 минуту.

На счету Кирьоса 31 подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Карена – 30 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).

В полуфинале соперником Хачанова станет 23-летний норвежец Каспер Рууд (седьмая ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).

Сетка US Open - 2022.
US Open (м). 1/4 финала
07 сентября 2022, среда. 04:20 МСК
Ник Кирьос
25
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 5 7 7 4
7 		4 7 6 3 6
             
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Фантастика! Хачанов выиграл у Кирьоса пятисетовый марафон. Расклады и сетки US Open Фантастика! Хачанов выиграл у Кирьоса пятисетовый марафон. Расклады и сетки US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022