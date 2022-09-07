Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open, обыграв Ника Кирьоса в пятисетовом матче

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (25-й номер рейтинга) и 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Хачанова в пяти сетах – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 41 минуту.
На счету Кирьоса 31 подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Карена – 30 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).
В полуфинале соперником Хачанова станет 23-летний норвежец Каспер Рууд (седьмая ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).
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