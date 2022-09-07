Ник Кирьос сломал ракетку после поражения от Карена Хачанова в 1/4 финала US Open. Фото
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, который проиграл россиянину Карену Хачанову в четвертьфинале Открытого чемпионата США, сразу после поражения не сдержал эмоций и сломал свою ракетку.
Встреча завершилась победой Хачанова в пяти сетах: 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В полуфинале соперником российского теннисиста станет 23-летний норвежец Каспер Рууд (седьмая ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).
Напомним, в 2021 году Открытый чемпионат США выиграл россиянин Даниил Медведев. В 2022 году он не смог выйти в четвертьфинал, после того как проиграл Кирьосу в четвёртом круге.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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