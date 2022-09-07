Хачанов вернётся в топ-20 рейтинга ATP по итогам US Open

Российский теннисист Карен Хачанов гарантированно вернётся минимум на 18-ю строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.
Это стало возможным благодаря выходу Карена Хачанова в полуфинал US Open – 2022. Ранее российский теннисист обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче 1/4 финала американского «Шлема» со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
Россиянин начинал турнир в статусе 31-й ракетки мира с 1315 очками в своём активе. Выход в полуфинальную стадию американского мэйджора уже принёс Карену 675 рейтинговых очков и позволил набрать суммарно в лайв-рейтинге ATP 1990 баллов, что позволяет Карену предварительно находиться на 18-м месте в списке лучших теннисистов мира. Опередить Хачанова при определённых раскладах может лишь американец Фрэнсис Тиафо, который также продолжает борьбу на турнире.
Отметим, что для россиянина 18-я позиция в рейтинге ATP является наивысшей с октября 2020 года.
- 7 сентября 2022
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