Видеообзор победы Карена Хачанова над Ником Кирьосом в четвертьфинале US Open — 2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 27-летний представитель Австралии Ник Кирьос (25-й номер рейтинга) и 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-й номер рейтинга).
Хачанов одержал победу над Кирьосом в пяти сетах – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 41 минуту.
Представляем вашему вниманию главные моменты поединка.
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
В полуфинале соперником Хачанова станет 23-летний норвежец Каспер Рууд (седьмая ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).
- 7 сентября 2022
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