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Ник Кирьос — о Карене Хачанове: боец, воин. Он заслужил победу сегодня

Ник Кирьос — о Карене Хачанове: боец, воин. Он заслужил победу сегодня
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, который проиграл россиянину Карену Хачанову в четвертьфинале Открытого чемпионата США, рассказал, что думает о победителе матча.

«Я опустошён. Он заслужил победу сегодня. Он боец. Он воин. Он очень хорошо подавал сегодня. Честно говоря, это, наверное, лучший подающий, с которым я играл на этом турнире. Карен невероятно действовал под давлением.

Он хорошо отыграл крупные розыгрыши. Я просто опустошён, очевидно. Для меня есть только два пути – либо всё, либо ничего. Либо дойти до финала и победить, либо провалиться. Сейчас мне кажется, что я просто провалил турнир», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Хачанов обыграл Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

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