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Карен Хачанов опубликовал пост после победы над Ником Кирьосом в четвертьфинале US Open

Карен Хачанов опубликовал пост после победы над Ником Кирьосом в четвертьфинале US Open
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2022 года. Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Какой матч… Мы усердно трудимся ради таких моментов. Ещё одно большое сражение и потрясающая битва этим вечером», — написал Карен.

В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.

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