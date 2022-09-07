Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Хачанова над Кирьосом в 1/4 финала US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Хачанов обыграл Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
«Шансы расценивались как одинаковые. У них статистика личных встреч была 1-1 до этого. Карен провёл один из лучших, а, может быть, лучший свой матч за последние года три. Он здорово подавал: 30 подач навылет, а у Кирьоса — 31. То есть Карен не проиграл в подаче и выиграл, по статистике, на второй подаче. Тактически грамотно сыграл.
Позиционно Хачанов очень хорошо сыграл, поддавливал, не давал Кирьосу проявлять свою непредсказуемость. В итоге это и привело к победе. Карен сыграл очень стабильно на подаче от начала и до конца матча — это было залогом успеха. Когда оба подсели к концу, то преимущество было больше уже у Карена. Хачанов проявил свои лучшие качества — это была фантастика», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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