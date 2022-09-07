«Сражался как зверь». Анна Дмитриева — о победе Хачанова над Кирьосом на US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила победу россиянина Карена Хачанова над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Хачанов обыграл Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
«Великолепный был матч. Карен наконец был настоящим бойцом. Ему не хватало этих азартных страстей и бойцовских качеств. Игра у него была всегда академичная, но не взрывная. Тут в нём темперамент Кирьоса разбудил все страсти, которые он подавлял в себе. Он сражался как зверь.
Был очень нервный матч, в котором каждый розыгрыш имел смысл. Хачанов отлично подавал. Ему не хватало эйсов до этого. На этот раз подавал блестяще: 30 эйсов и 31 Кирьоса — на равных сражались. Это во многом определило его успех, потому что Карен брал свою подачу. Я очень рада, потому что ему такие победы необходимы, чтобы вернуть веру в то, что он может что-то свершить», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
- 7 сентября 2022
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:02
-
11:01
-
10:51
-
10:40
-
10:36
-
10:22
-
10:06
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:41
-
09:31
-
09:27
-
09:19
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:53
-
08:36
-
08:33
-
08:30
-
08:19
-
08:11