«Сражался как зверь». Анна Дмитриева — о победе Хачанова над Кирьосом на US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила победу россиянина Карена Хачанова над австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Хачанов обыграл Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Великолепный был матч. Карен наконец был настоящим бойцом. Ему не хватало этих азартных страстей и бойцовских качеств. Игра у него была всегда академичная, но не взрывная. Тут в нём темперамент Кирьоса разбудил все страсти, которые он подавлял в себе. Он сражался как зверь.

Был очень нервный матч, в котором каждый розыгрыш имел смысл. Хачанов отлично подавал. Ему не хватало эйсов до этого. На этот раз подавал блестяще: 30 эйсов и 31 Кирьоса — на равных сражались. Это во многом определило его успех, потому что Карен брал свою подачу. Я очень рада, потому что ему такие победы необходимы, чтобы вернуть веру в то, что он может что-то свершить», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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