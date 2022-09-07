Кафельников одним словом описал Хачанова после его победы в матче с Кирьосом на US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход соотечественника Карена Хачанова в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022.

В четвертьфинальном матче Хачанов (27) в тяжелейшей борьбе обыграл финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Мужчина», — написал Кафельников Хачанову в социальных сетях, добавив эмодзи «аплодисменты» и «приближающийся кулак».

В дебютном для себя полуфинале на турнире «Большого шлема» Хачанов сразится с финалистом «Ролан Гаррос» — 2022 норвежцем Каспером Руудом (5).

По итогам US Open Хачанов вернётся в топ-20 рейтинга ATP. Напомним, его наилучшим достижением является восьмая строчка.