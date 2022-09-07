Кафельников одним словом описал Хачанова после его победы в матче с Кирьосом на US Open
Поделиться
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход соотечественника Карена Хачанова в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022.
В четвертьфинальном матче Хачанов (27) в тяжелейшей борьбе обыграл финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
«Мужчина», — написал Кафельников Хачанову в социальных сетях, добавив эмодзи «аплодисменты» и «приближающийся кулак».
В дебютном для себя полуфинале на турнире «Большого шлема» Хачанов сразится с финалистом «Ролан Гаррос» — 2022 норвежцем Каспером Руудом (5).
По итогам US Open Хачанов вернётся в топ-20 рейтинга ATP. Напомним, его наилучшим достижением является восьмая строчка.
Комментарии
- 7 сентября 2022
-
19:28
-
19:15
-
18:49
-
18:09
-
17:34
-
16:05
-
16:02
-
15:23
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:02
-
11:01
-
10:51
-
10:40
-
10:36
-
10:22
-
10:06
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:41
-
09:31
-
09:27
-
09:19
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:00
Партнерский контент