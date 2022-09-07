«Так создаются легенды». Мир восхищается Хачановым — его не сломали даже фанаты US Open

Как бы эффектно ты ни вколачивал мячи на сторону соперника, важной остаётся одна маленькая деталь — кто этот соперник. Любому тяжело играть против Рафы Надаля или Роджера Федерера — эти парни в истории с 42 «Шлемами» на двоих и почти безукоризненной репутацией. Тут очевидный повод хлопать и кричать в любой ситуации.

«Оказался более стойким»

Но когда главный задира тура — тот, кто плюётся на свой бокс, орёт на судей и абьюзит ракетки — после всего этого получает любовь 20-тысячной американской толпы, начинаешь сомневаться в их вкусах. Видимо, можно выпускать пар на всех, кроме фанатов «Флашинг-Медоус», чтобы заслужить уважение.

Карен Хачанов после победы Фото: Elsa/Getty Images

Поэтому даже самые сочные удары Карена Хачанова пролетали в смертельной тишине, болельщики часто кричали под руку россиянину между первой и второй подачами, радовались его двойным или ошибкам. Но Карен был готов и к этому — так он и выиграл матч. «Я ожидал, что публика будет больше за него, что он будет фаворитом в их глазах. Не расстраиваюсь по этому поводу», — сказал он после матча.

Эксперты и коллеги-журналисты оценили стойкость Хачанова. Это, по их мнению, решило исход встречи.

«Карен сыграл очень стабильно на подаче от начала и до конца матча — это было залогом успеха. Когда оба подсели к концу, то преимущество было больше уже у Карена. Хачанов проявил свои лучшие качества — это была фантастика. Карен оказался более стойким в целом», — сказал президент федерации тенниса Шамиль Тарпищев «Чемпионату».

«Хачанов был полностью собран на протяжении всего матча. Нелегко держать подачу, когда ты делаешь первый брейк в пятом сете и никогда не оглядываешься назад», — считают журналисты Tennis Connected.

Карен Хачанов Фото: Julian Finney/Getty Images

«Хачанов приложил огромные усилия, чтобы пережить бурю Ника Кирьоса в пятисетовом матче. Карен скользил по волнам с впечатляющим спокойствием», — радуется известный журналист Бен Ротенберг.

«Был очень нервный матч, в котором каждый розыгрыш имел смысл. Хачанов отлично подавал. Ему не хватало эйсов до этого. На этот раз подавал блестяще: 30 эйсов против 31 у Кирьоса — на равных сражались. Это во многом определило его успех, потому что Карен брал свою подачу. Он сражался как зверь», — сказала экс-теннисистка и комментатор Анна Дмитриева «Чемпионату».

«Откровенное выступление Хачанова: удар справа, невероятная защита и приём подачи Кирьоса. Ник был не в лучшей форме, но я был в восторге от того, что соперник выстоял», — рассуждает журналист David Kane.

«Кирьос играет в немного рваном ритме, он старается соперника немного расшатать. У него укороченный удар чередуется с сильными и мощными — он старается сбить соперника с ритма. Карен был более стабилен и более ровно проводил матч. У него был виден план игры, и он по нему действовал», — сказала Елена Веснина «Чемпионату».

«Карен превратил цирк в теннисный матч»

В сети критикуют общий вайб, поощряющий подобные действия австралийца, несмотря на все чудеса и нетривиальность его игры.

«В последнем сете он был совершенно непроницаем. Казалось, ничто из того, что делал Кирьос, не могло его поколебать», — восхищён Marc Masters.

«Странно, как любой игрок из страны к востоку от Западной Европы скучен, игнорируется медиа и никогда не поддерживается толпой. Как будто есть закономерность», — пытается найти причины в геолокации Greg Gray.

«За Кирьосом стояли не только зрители, но и комментаторы. Никто не говорил о таланте Карена. Они создали ощущение, что Ник проиграл, а не победил Карена», — шокирован Ayush bengani.

«Они болели за его ошибки и разглагольствования Ника», — удивляется Krishna.

«20 тысяч клоунов пришли посмотреть цирк. Карен превратил его в теннисный матч», — написал подписчик.

«Вот как создаются легенды: обыгрывая человека, обвиняемого в нападении, который плевал в людей в начале этой недели», — вторит ему читатель «Твиттера».

И легендарность здесь не исчисляется трофеями, миллионами подписчиков в Сети и контрактами в моменте — это лишь часть длинного теннисного пути. Но важно, какие решения ты принимаешь и как из раза в раз пытаешься преодолеть себя, чтобы вернуться на вершину — история Хачанова как раз про это.