«Его можно понять». Макинрой — о том, что Кирьос разбил ракетку после матча с Хачановым

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой оценил поведение австралийца Ника Кирьоса после поражения в четвертьфинале US Open – 2022 от россиянина Карена Хачанова. Напомним, пожав сопернику руку, Кирьос начал бить ракеткой по корту.

Макинрой по ходу своей великой карьеры также часто выплёскивал эмоции на теннисные ракетки.

«Это было немного неуместно, но его можно понять, он был расстроен. С другой стороны, в тот момент в центре внимания должен был быть Хачанов. Карен же сказал: «Спасибо тем восьмерым людям, которые были на моей стороне». Это зашло слишком далеко, и я кое-что в этом понимаю.

Понятно, что Ник делает это в каждом матче. Он полностью выложился. Я всегда говорил, лучше пойти и попробовать, пусть и потерпеть неудачу, чем не пытаться вообще. Мы должны побудить его продолжать выходить и бороться», — приводит слова Макинроя Eurosport.