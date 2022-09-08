Джессика Пегула объяснила, почему пришла на пресс-конференцию с банкой пива
Поделиться
Американская теннисистка Джессика Пегула объяснила, почему пришла на пресс-конференцию после поражения от польской теннисистки Иги Свёнтек в четвертьфинале Открытого чемпионата США с банкой пива.
«Я пытаюсь пройти процедуру допинг-контроля. Хотя это и помогает облегчить поражение», — сказала Пегула на пресс-конференции.
В полуфинале турнира Свёнтек встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в своём четвертьфинальном матче уверенно обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующей победительницей соревнований является британка Эмма Радукану.
Новость по темеДжессика Пегула пришла на пресс-конференцию с банкой Heineken
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
07:57
-
07:51
-
07:36
-
07:33
-
07:24
-
07:20
-
07:08
-
06:21
-
06:14
-
05:58
-
05:56
-
05:20
-
05:00
-
04:15
-
02:01
-
00:51
-
00:39
-
00:14
- 7 сентября 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:24
-
23:07
-
22:52
-
22:19
-
22:04
-
21:40
-
21:28
-
21:15
-
20:49
-
20:34
-
20:19
-
19:46
-
19:28
-
19:15
-
18:49
Партнерский контент