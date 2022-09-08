Джессика Пегула объяснила, почему пришла на пресс-конференцию с банкой пива

Американская теннисистка Джессика Пегула объяснила, почему пришла на пресс-конференцию после поражения от польской теннисистки Иги Свёнтек в четвертьфинале Открытого чемпионата США с банкой пива.

«Я пытаюсь пройти процедуру допинг-контроля. Хотя это и помогает облегчить поражение», — сказала Пегула на пресс-конференции.

В полуфинале турнира Свёнтек встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в своём четвертьфинальном матче уверенно обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующей победительницей соревнований является британка Эмма Радукану.