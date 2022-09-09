Тренер Рууда — о матче с Хачановым: Каспер должен заставлять его бегать
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Норвежец Кристиан Рууд поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США между норвежским теннисистом Каспером Руудом (7-е место в рейтинге) и россиянином Кареном Хачановым (31-е место в рейтинге). Кристиан является отцом и тренером Каспера Рууда.
«Он мощный игрок. Мы его хорошо знаем и несколько раз тренировались с ним. Он высокий, крепкий, хорошо подает и сильно бьёт.
Каспер должен быть максимально сконцентрирован на своей игре и заставлять Хачанова бегать. Он, конечно, не медленный, но большой», — приводит слова Кристиана Рууда VG.
Хачанов и Рууд сыграют сегодня, 9 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. В другом полуфинале US Open встретятся испанец Карлос Алькарас и американец Фрэнсис Тиафо.
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