Карен Хачанов — Каспер Рууд. За Медведева отомстил, а как насчёт выйти в финал US Open?

9 сентября Карен Хачанов и Каспер Рууд сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение норвежцу, коэффициент на его победу составляет 1.48. На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Карен Хачанов — Каспер Рууд 9 сентября 2022 года

Аналитики уверены, что полуфинальный матч Открытого чемпионата США Карен Хачанов — Каспер Рууд получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.57, а тотал меньше 37.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.32. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз на матч четвёртого круга US Open Карен Хачанов — Каспер Рууд (09.09.2022)

На 9 сентября запланирован полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором померяются силами Карен Хачанов и Каспер Рууд. На предыдущей стадии чемпионата россиянин обыграл обидчика первой ракетки мира – скандально известного Ника Кирьоса. Норвежец же разделался с Маттео Берреттини.

После исключения из Уимблдона казалось, что Хачанов утратил тонус и сильно сбавил. Он неудачно выступил в АТР-500 в Гамбурге, АТР-500 в Вашингтоне, а также в «Мастерсах» – в Монреале и Цинциннати. Ни в одном из перечисленных турниров теннисист не сумел пробраться дальше четвертьфинальной стадии.

Тем не менее на US Open Карен стартовал весьма уверенно и успешно. В матче первого круга соревнования он обыграл Дениса Кудлу (3:6, 6:1, 6:2, 6:2). Во встрече второго круга одолел Тьяго Монтейро (6:3, 6:3, 5:7, 6:4), а в противостоянии третьего круга одержал победу над Джеком Дрэйпером (соперник снялся с турнира).



В матче четвёртого круга Открытого чемпионата США Хачанова поджидал талантливый Пабло Карреньо-Буста. Россиянин сыграл неумолимо качественно и сломил сопротивление испанца в пяти партиях. Идентичным образом сложилась четвертьфинальная встреча US Open c Ником Кирьосом.



Любопытно то, что скандально известного австралийца, обладающего ужасной репутацией, местная публика поддерживала в разы активнее, чем Карена. Болельщики часто кричали под руку россиянину между первой и второй подачами и радовались его ошибкам. Однако ни это, ни выходки Кирьоса не сломили спортсмена.

Хачанов провёл потрясающий матч, восхитив недюжинной стойкостью. Особенно здорово и эффективно теннисист использовал собственную мощную подачу. Он записал на свой счёт целых 30 эйсов. В начале текущего сезона, в матче третьего круга Australian Open россиянин схожим образом навязал борьбу самому Рафаэлю Надалю и забрал у испанца один сет.

Кстати, из американского мэйджора Король грунта недавно вылетел, уступив Фрэнсису Тиафо в матче четвёртого круга. В одном из интервью Карен Хачанов отметил, что выбывание Рафы заставило всех оставшихся участников US Open прибавить. Немудрено, ведь у них стало гораздо больше шансов выиграть трофей.

Впрочем, грядущий оппонент россиянина – Каспер Рууд – изначально являлся одним из главных фаворитов соревнования. Норвежец проводит классный сезон. Он выиграл три турнира – АТР-250 в Гштааде, АТР-250 в Женеве и АТР-250 в Буэнос-Айресе, а также добрался до финала «Ролан Гаррос», где уступил Рафаэлю Надалю.



В US Open Рууд стартовал с уверенной победы над Кайлом Эдмундом (6:3, 7:5, 6:2). Затем, в матче второго круга мэйджора спортсмен разделался с талантливым Тимом ван Рейтховеном (6:7, 6:4, 6:4, 6:4). Во встрече третьего круга обыграл в пятисетовом матче Томми Пола (7:6, 6:7, 7:6, 5:7, 6:0), а в игре четвёртого круга одолел в четырёх партиях лаки-лузера Корентена Муте (6:1, 6:2, 6:7, 6:2).



Казалось бы, после нескольких противостояний, которые затянулись более чем на три сета, Рууда наверняка ждёт очередная тяжёлая игра. Однако в четвертьфинале Открытого чемпионата США норвежец непринуждённо одолел в трёх партиях техничного Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 6:7).

Хотя не будем забывать и о том, что итальянец совсем недавно переболел коронавирусной инфекцией. В какой физической форме он подходил к матчу с Каспером – трудно сказать. Как бы там ни было, хорошим вариантом для ставки выглядит ТБ 39.5 гейма за коэффициент 1.74.

Полуфинальные и финальные встречи мэйджоров зачастую получаются упорными, ведь в них меряются силами сильнейшие теннисисты мира. В предстоящем противостоянии очевидного фаворита, на наш взгляд, нет. Оба спортсмена пребывают на подъёме и имеют хороший шанс преуспеть в соревновании. Поэтому запасаемся попкорном, терпением и ждём интереснейшего матча, а также много борьбы.

Прогноз и ставка на матч US Open Карен Хачанов — Каспер Рууд 9 сентября 2022 года

Карен Хачанов набрал впечатляющий ход в US Open и выдал потрясающий матч с финалистом Уимблдона и обидчиком Даниила Медведева – Ником Кирьосом. Победу над скандально известным австралийцем россиянин одержал вполне заслуженно. Думается, он сумеет как минимум навязать борьбу техничному Касперу Рууду, который проводит отличный сезон, а сам матч получится упорным.



Ставка: тотал больше 39.5 гейма за коэффициент 1.74.

