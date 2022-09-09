Зверев прибыл на Кубок Дэвиса и провёл тренировку перед первыми матчами после травмы

Олимпийский чемпион в одиночном разряде и обладатель 19 титулов ATP немец Александр Зверев приехал в расположение сборной Германии, в составе которой он выступит на Кубке Дэвиса. Теннисист восстановился после разрыва трёх боковых связок и перенесённой операции. Из-за этого он пропустил Уимблдон и US Open.

Фото: Davis Cup

Фото: Davis Cup

Сборная Германии в группе C сыграет с Бельгией, Францией и Австралией. За немецкую команду, помимо Зверева, выступят Оскар Отте, Ян-Леннард Штруфф, Тим Пюц, Кевин Кравиц. Групповой этап пройдёт с 13 по 18 сентября в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии. Победитель Кубка Дэвиса определится в испанской Малаге.

Команда России, как и сборная Беларуси, отстранена от участия в Кубке Дэвиса — 2022 решением Международной федерации тенниса (ITF).