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Алькарас и Рууд разыграют звание первой ракетки мира в финале US Open — 2022

Алькарас и Рууд разыграют звание первой ракетки мира в финале US Open — 2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 19-летний испанец Карлос Алькарас и 24-летний представитель США Фрэнсис Тиафо. Встреча закончилась победой Алькараса в пяти сетах.

Таким образом, Алькарас стал вторым финалистом нынешнего розыгрыша US Open. Его соперником по решающему матчу будет норвежец Каспер Рууд (7-я ракетка мира), который в полуфинальной встрече обыграл россиянина Карена Хачанова в четырёх сетах. Примечательно, что победа в турнире любому из двух финалистов автоматически принесёт звание первой ракетки мира.

Новая первая ракетка мира появится в рейтинге впервые с февраля 2022 года. На протяжении указанного периода бессменным лидером рейтинга был россиянин Даниил Медведев, однако он ранее покинул US Open, не сумев остаться на лидирующей позиции.

Медведев поговорил с болельщиком, назвавшим его лузером

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