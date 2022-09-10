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Алькарас обыграл Тиафо в пяти сетах и стал вторым финалистом US Open-2022. ЮС Опен

Алькарас обыграл Тиафо в пяти сетах и стал вторым финалистом US Open-2022
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 19-летний испанец Карлос Алькарас (4-е место рейтинга) и 24-летний представитель США Фрэнсис Тиафо (26-е место рейтинга).

Встреча закончилась победой Алькараса в пяти сетах: 6:7(6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 4 часа 19 минут.

На счету Алькараса – шесть подач навылет, три двойные ошибки и восемь из 19 (42%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 15 эйсов, шесть двойных ошибок и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов.

В финале US Open – 2022 соперником Алькараса станет норвежец Каспер Рууд (7-я ракетка мира), который в полуфинале обыграл российского теннисиста Карена Хачанова.

US Open (м). 1/2 финала
10 сентября 2022, суббота. 02:35 МСК
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 6 6 5 6
7 8 		3 1 7 7 3
             
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Турнирная сетка US Open
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