Алькарас обыграл Тиафо в пяти сетах и стал вторым финалистом US Open-2022

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 19-летний испанец Карлос Алькарас (4-е место рейтинга) и 24-летний представитель США Фрэнсис Тиафо (26-е место рейтинга).
Встреча закончилась победой Алькараса в пяти сетах: 6:7(6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 4 часа 19 минут.
На счету Алькараса – шесть подач навылет, три двойные ошибки и восемь из 19 (42%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 15 эйсов, шесть двойных ошибок и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов.
В финале US Open – 2022 соперником Алькараса станет норвежец Каспер Рууд (7-я ракетка мира), который в полуфинале обыграл российского теннисиста Карена Хачанова.
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