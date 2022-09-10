Чесноков считает, что Рууд и Алькарас достойны первой строчки в рейтинге ATP
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Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением о грядущих изменениях в рейтинге ATP. Новая первая ракетка мира станет известна по итогам финала Открытого чемпионата США, в котором сыграют 19-летний испанец Карлос Алькарас Гарфия и 23-летний норвежец Каспер Рууд. Матч запланирован на завтра, 11 сентября.
«Рууд здорово играет этот сезон. Был в финале в Майами, был в финале «Ролан Гаррос». Это его лучший сезон. Алькарас в этом сезоне хорошо играет, очень стабильно. Алькарас тоже заслуживает стать первым в мире. Физическая подготовка у него, как у монстра. Алькарас и Рууд достойны звания первой ракетки мира», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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