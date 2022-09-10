Карреньо-Буста объяснил, почему не сыграет за Испанию на Кубке Дэвиса

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (15-й номер мирового рейтинга) рассказал о причинах своего отсутствия на Кубке Дэвиса. Групповой этап турнира пройдёт с 13 по 18 сентября.
«К сожалению, я не смогу быть в Валенсии с испанской командой, участвующей в Кубке Дэвиса. В конце матча третьего круга US Open я почувствовал дискомфорт и боль в левой ноге. Проведённые тесты подтвердили травму. Буду поддерживать свою команду из дома, и надеюсь, что Испания сможет участвовать в финальном этапе в Малаге», — написал Карреньо-Буста в социальных сетях.
Победитель Кубка Дэвиса определится в испанской Малаге. В группе B Испания сыграет с Южной Кореей, Канадой и Сербией. Ранее лидер сербской команды Новак Джокович объявил о своём решении пропустить Кубок Дэвиса.
- 10 сентября 2022
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