Клейстерс — о Свёнтек: её главное преимущество — это движение

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс прокомментировала победу первой ракетки мира, 21-летней польской теннисистки Иги Свёнтек на Открытом чемпионате США — 2022. В финальном матче турнира она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

«Невероятное достижение! Она так молода, думаю, мы иногда забываем об этом.

Мы видим, что она такая сосредоточенная и преданная. Невероятная чемпионка, и она произнесла великолепную речь. Это было очень впечатляюще.

Это просто потрясающий, удивительный момент для неё. У нее есть всё, что нужно, чтобы ещё много раз побеждать на турнирах «Большого шлема». Для меня её главное преимущество — это движение. Она может вернуть так много мячей, и сегодня она сделала это», — приводит слова Ким Клейстерс Eurosport.