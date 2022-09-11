Клейстерс — о Свёнтек: её главное преимущество — это движение

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс прокомментировала победу первой ракетки мира, 21-летней польской теннисистки Иги Свёнтек на Открытом чемпионате США — 2022. В финальном матче турнира она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
«Невероятное достижение! Она так молода, думаю, мы иногда забываем об этом.
Мы видим, что она такая сосредоточенная и преданная. Невероятная чемпионка, и она произнесла великолепную речь. Это было очень впечатляюще.
Это просто потрясающий, удивительный момент для неё. У нее есть всё, что нужно, чтобы ещё много раз побеждать на турнирах «Большого шлема». Для меня её главное преимущество — это движение. Она может вернуть так много мячей, и сегодня она сделала это», — приводит слова Ким Клейстерс Eurosport.
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