Третий «Шлем» Свёнтек — за победу она получила $ 2,6 млн. Расклады и сетки US Open

В субботу на US Open – 2022 определилась новая чемпионка в женском одиночном разряде, поскольку до решающей стадии дошли две теннисистки, ещё ни разу до этого не игравшие в финале Открытого чемпионата США. Но обо всём по порядку.

Итоги 13-го дня. 10 сентября, суббота

Состав участниц финального матча у женщин на US Open – 2022 не был неожиданным. Обе теннисистки входят в топ-10, и в этом сезоне каждая уже добиралась до решающего матча на «Шлемах». Первая ракетка мира Ига Свёнтек на «Ролан Гаррос» завоевала уже свой второй большой титул, а Онс Жабер из Туниса (пятый номер посева) пробилась в финал Уимблдона, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Причём поединок в полуфинале с белоруской Ариной Соболенко (6) был всего лишь вторым за весь турнир, в котором посеянная под первым номером Свёнтек отдала сопернице сет. Ранее в четвёртом круге польская теннисистка потеряла партию в матче с немкой Юле Нимайер. Путь Жабер к финалу тоже был непростым. По ходу соревнований ей пришлось одолеть таких соперниц, как россиянка Вероника Кудерметова (18), обидчица Серены Уильямс – австралийка Айла Томлянович, а также француженка Каролин Гарсия (17), прервав её серию побед из 13 матчей.

Соперницы по финалу Свёнтек и Жабер до этого встречались четыре раза, и счёт личных встреч был равным – 2-2. Свёнтек выиграла в Вашингтоне-2019 и Риме-2022, а Жабер – на Уимблдоне и в Цинциннати-2021. Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оценил возможности финалисток: «Онс Жабер чем-то похожа на Каспера Рууда, у неё появился ещё один шанс сыграть в финале турнира «Большого шлема». Мне нравится то, как она играет. У неё прекрасный характер. То, что она представляет для Африки как спортсменка, просто невероятно. Ига мне тоже нравится. У неё была просто невероятная серия, но она немного сбилась. Возможно, на неё повлияло давление, но она упорно боролась. Это прекрасные соперницы для финала», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Старт поединка лучше удался Свёнтек. После того как польская теннисистка взяла свою подачу, она следом сделала брейк под ноль и закрепила преимущество в следующем гейме – 3:0. В этот момент Жабер встрепенулась, сумела собраться, навязала борьбу, взяв вначале свой гейм, а затем и подачу соперницы – 3:2. Впрочем, этого оказалось недостаточно. Оставшиеся геймы в партии остались за Игой – 6:2 за 31 минуту.

Надо сказать, что до US Open на счету Свёнтек было девять титулов, и всякий раз, когда она в финале выигрывала первую партию, третий сет ей уже был не нужен – Ига разбиралась с соперницами в двух. Начало второй партии складывалось как под копирку первой. Сначала Свёнтек повела 3:0, потом соперница её чуть не догнала – 3:2. Но когда Ига снова повела с брейком – 4:2, у неё вдруг случился спад – ошибки пошли одна за другой, в том числе и двойная. Жабер этим умело воспользовалась, сравняла счёт – 4:4, а в девятом гейме заработала три брейк-пойнта, но не реализовала эти шансы. Дело дошло до тай-брейка, где удача улыбнулась польской теннисистке – 6:2, 7:6 (7:5) за 1 час 53 минуты борьбы.

Так Ига Свёнтек выиграла свой третий «Шлем» в карьере, укрепилась на первом месте рейтинга WTA и заработала $ 2,6 млн. Это пока самый большой приз, который Ига получила за победу на турнире. Для сравнения, за титул на «Ролан Гаррос» — 2020 польская теннисистка получила € 1,6 млн, а на «Ролан Гаррос» — 2022 – € 2,2 млн. Что касается Онс Жабер, то благодаря выходу в финал она поднимется сразу на три позиции в рейтинг-листе WTA и вернётся на свою лучшую в карьере позицию – вторую.

Женщины. Финал

Свёнтек (Польша, 1) – Жабер (Тунис, 5) – 6:2, 7:6.



Подробнее Свёнтек (Польша, 1) – Жабер (Тунис, 5) – 6:2, 7:6.

Расписание 14-го дня. Интересные матчи воскресенья, 11 сентября

В воскресенье завершится US Open – 2022. В заключительный день будет разыгран мужской финал, в котором встретятся два дебютанта решающей стадии Открытого чемпионата США – норвежец Каспер Рууд (5) и Карлос Алькарас (3). Причём, в отличие от Алькараса, норвежец уже был в финале «Шлема». В этом году на «Ролан Гаррос» Каспер противостоял Надалю, но безуспешно. Помимо титула, Рууд и Алькарас разыграют ещё и звание первой ракетки мира. Отметим, что оба игрока по ходу турнира совершили невероятный прорыв в рейтинге. Каспер начинал соревнование на седьмой позиции, Алькарас – на четвёртой, а перед финалом оба впервые оказались в топ-2.

Мужчины. Финал

23:00. Рууд (Норвегия, 5) – Алькарас (Испания, 3)



Подробнее 23:00. Рууд (Норвегия, 5) – Алькарас (Испания, 3)

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».