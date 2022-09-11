Ига Свёнтек выиграла десятый финал подряд

Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла свой десятый финал подряд. В финальном матче Открытого чемпионата США первая ракетка мира одержала победу над представительницей Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Таким образом, это стал десятый подряд финал, который выиграла Свёнтек. Свой последний трофей до Открытого чемпионата США полячка завоевала во Франции. В финальном матче турнира в Париже она обыграла американку Кори Гауфф.

Всего на счету польской теннисистки 10 трофеев WTA. В нынешнем сезоне Свёнтек завоевала семь трофеев.

За победу в финале Открытого чемпионата США Свёнтек получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Жабер, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых.