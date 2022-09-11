Павлюченкова опубликовала фото в купальнике с пляжа во Франции. Кафельников отреагировал

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях фото с пляжа во Франции.

«Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии», — подписала снимки Павлюченкова.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

На пост Павлюченковой отреагировал двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. Он оставил в комментариях эмодзи «огонь» и «солнце».

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выбыла из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 107-е место из-за того, что не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.