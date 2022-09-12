Кафельников напомнил о своём прогнозе 2021 года после победы Алькараса на US Open — 2022

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников напомнил о своём прогнозе, который сделал в сентябре 2021 года.

В сентябре 2021 года Кафельников в своём «твиттере» написал, что испанец Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира в ближайшие три года.

12 сентября 2022 года Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США и станет первой ракеткой мира.

«Всего 12 месяцев», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Напомним, Алькарас станет самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса. Алькарас станет первой ракеткой мира в возрасте 19 лет, тем самым побив достижение Ллейтона Хьюитта.

Рууд, в свою очередь, по итогам турнира станет второй ракеткой мира.