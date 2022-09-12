Кафельников напомнил о своём прогнозе 2021 года после победы Алькараса на US Open — 2022

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников напомнил о своём прогнозе, который сделал в сентябре 2021 года.
В сентябре 2021 года Кафельников в своём «твиттере» написал, что испанец Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира в ближайшие три года.
12 сентября 2022 года Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США и станет первой ракеткой мира.
«Всего 12 месяцев», — написал Кафельников в своём «твиттере».
Напомним, Алькарас станет самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса. Алькарас станет первой ракеткой мира в возрасте 19 лет, тем самым побив достижение Ллейтона Хьюитта.
Рууд, в свою очередь, по итогам турнира станет второй ракеткой мира.
- 12 сентября 2022
-
03:48
-
03:36
-
03:26
-
03:11
-
03:03
-
02:53
-
02:45
-
02:39
-
02:02
-
00:49
-
00:07
- 11 сентября 2022
-
23:49
-
22:43
-
22:17
-
21:37
-
20:45
-
20:34
-
20:02
-
20:00
-
19:25
-
18:49
-
18:37
-
18:16
-
17:31
-
17:27
-
16:57
-
16:42
-
15:59
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
14:54
-
13:42
-
13:19
-
13:08