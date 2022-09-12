Алекс Корретха прокомментировал победу Карлоса Алькараса над Руудом в финале US Open

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха рассказал, что думает о победе 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса над 23-летним представителем Норвегии Каспером Руудом в финале Открытого чемпионата США. Алькарас обыграл Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

«Он устал и в какой-то момент начал паниковать. Но в итоге он нашёл путь к победе. И это самое главное.

Я сейчас на эмоциях, и не только из-за Карлоса, но и вообще из-за тенниса. У меня чувство, что это был праздник тенниса, спорта, отношения к делу игроков, которые старались сражаться так, как только могут», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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