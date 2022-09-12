Рууд: надеюсь, не буду опять играть с испанцем в финале третьего ТБШ подряд

Финалист Открытого чемпионата США Каспер Рууд высказался о матче с первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Норвежец в четырёх партиях уступил сопернику со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (1:7), 3:6.

«Сегодня я верил в победу больше, чем в матче с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос». Надеюсь, эти два опыта помогут мне. Надеюсь, я не буду опять играть с испанцем в финале третьего турнира «Большого шлема» подряд. Действительно захватывающий матч, Карлос активизировался в третьем сете, и это помогло ему», — сказал Каспер Рууд на пресс-конференции после матча.

Рууд потерпел поражения в двух финалах на «Шлемах» от испанцев Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса. По итогам Открытого чемпионата США норвежец поднимется на второе место в мировом рейтинге.