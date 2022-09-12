Александрова в упорной борьбе обыграла украинку Костюк на старте турнира в Словении

24-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). Соревнования проходят на харде.

В матче первого круга Александрова (5) с трудом обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 50 минут. Александрова два раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Костюк семь эйсов, восемь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 18.

Следующей соперницей Александровой станет либо ещё одна украинка Леся Цуренко, либо один из квалифаеров.

Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.