Александрова в упорной борьбе обыграла украинку Костюк на старте турнира в Словении
Поделиться
24-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). Соревнования проходят на харде.
В матче первого круга Александрова (5) с трудом обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 50 минут. Александрова два раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Костюк семь эйсов, восемь двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 18.
Следующей соперницей Александровой станет либо ещё одна украинка Леся Цуренко, либо один из квалифаеров.
Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
19:17
-
18:47
-
18:40
-
18:40
-
18:26
-
18:09
-
17:54
-
17:49
-
17:22
-
17:16
-
17:07
-
15:28
-
15:03
-
14:00
-
13:34
-
13:32
-
13:10
-
13:04
-
13:01
-
12:40
-
12:29
-
12:24
-
11:14
-
11:00
-
10:40
-
10:37
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:26
-
09:17
-
08:47
-
08:31
Партнерский контент