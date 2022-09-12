Трэйси Остин высказалась о победе Алькараса на US Open. Её сын тоже выступал в Нью-Йорке

Двукратная чемпионка US Open, бывшая первая ракетка мира Трэйси Остин прокомментировала результаты US Open – 2022 у мужчин.

Напомним, вчера, 11 сентября, 19-летний испанец Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

«Карлос Алькарас выиграл первый турнир «Большого шлема» и тут же стал первой ракеткой мира, мои поздравления. Твоя сила, скорость в ногах, менталитет, удары и физические данные просто невероятны!

Кроме того, поздравляю Каспера Рууда, который сделал этот US Open. Финал и второе место в рейтинге. Фантастический год, колоссальный опыт, уверенность и много прогресса! Браво!» — написала Остин в своих социальных сетях.

Отметим, что в Нью-Йорке также выступал сын Остин – Брендон Холт. Холт преодолел квалификацию на US Open, после чего в первом круге сенсационно обыграл 10-го сеяного Тейлора Фритца. Второй раунд Брендон преодолеть не сумел.