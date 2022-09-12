Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Трэйси Остин высказалась о победе Алькараса на US Open. Её сын тоже выступал в Нью-Йорке

Трэйси Остин высказалась о победе Алькараса на US Open. Её сын тоже выступал в Нью-Йорке
Комментарии

Двукратная чемпионка US Open, бывшая первая ракетка мира Трэйси Остин прокомментировала результаты US Open – 2022 у мужчин.

Напомним, вчера, 11 сентября, 19-летний испанец Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

«Карлос Алькарас выиграл первый турнир «Большого шлема» и тут же стал первой ракеткой мира, мои поздравления. Твоя сила, скорость в ногах, менталитет, удары и физические данные просто невероятны!

Кроме того, поздравляю Каспера Рууда, который сделал этот US Open. Финал и второе место в рейтинге. Фантастический год, колоссальный опыт, уверенность и много прогресса! Браво!» — написала Остин в своих социальных сетях.

Отметим, что в Нью-Йорке также выступал сын Остин – Брендон Холт. Холт преодолел квалификацию на US Open, после чего в первом круге сенсационно обыграл 10-го сеяного Тейлора Фритца. Второй раунд Брендон преодолеть не сумел.

«Начало эры Алькараса?» Чем историческая победа испанца грозит мужскому теннису «Начало эры Алькараса?» Чем историческая победа испанца грозит мужскому теннису
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022