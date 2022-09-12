«Ку-ку». Анастасия Павлюченкова показала кадры с тренировки Даниила Медведева во Франции

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях забавное видео с участием чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева.

Павлюченкова показала небольшой фрагмент с тренировки Медведева (Даниил при этом Анастасию не видел). Они оба занимаются в академии Патрика Муратоглу во Франции.

«Ку-ку. Вы замечены», — подписала видео Павлюченкова.

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Медведев же неудачно выступил на завершившемся US Open – 2022. Даниил проиграл австралийцу Нику Кирьосу в 1/8 финала со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6, позднее россиянин потерял первое место в рейтинге ATP, опустившись на четвёртое.