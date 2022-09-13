Новак Джокович обратился к Касперу Рууду, который проиграл Алькарасу в финале US Open

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обратился к норвежскому теннисисту Касперу Рууду, который проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале Открытого чемпионата США. Алькарас победил Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

«Также поздравляю Каспера с прекрасным сезоном, который он проводит», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас после US Open впервые в карьере стал первой ракеткой мира, 23-летний Каспер Рууд вышел на второе место — также впервые в карьере. До этого Рууд дошёл до финала «Ролан Гаррос», где в трёх сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

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