Каспер Рууд отреагировал на поздравления от Надаля и Свёнтек с выступлением на US Open
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Вторая ракетка мира, 23-летний норвежский теннисисит Каспер Рууд отреагировал на поздравления со стороны 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и трёхкратной победительницы мэйджоров Иги Свёнтек. Ранее Надаль и Свёнтек поздравили Рууда с выступлением на Открытом чемпионате США, где он дошёл до финала. В решающем матче норвежец со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (1:7), 3:6 проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.
«Спасибо, Рафа! Скоро увидимся. Спасибо и тебе, Ига. Какой сезон ты проводишь!» — написал Рууд на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Напомним, Свёнтек в этом году выиграла два турнира «Большого шлема», а именно «Ролан Гаррос» и US Open.
23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:
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