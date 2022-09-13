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Варвара Грачёва уверенно вышла во второй круг турнира в Ченнаи

Варвара Грачёва уверенно вышла во второй круг турнира в Ченнаи
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80-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия).

В стартовом матче Грачёва (2) обыграла 20-летнюю соотечественницу Марию Ткачёву (Q) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 50 минут. Грачёва один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11. На счету Ткачёвой один эйс, три двойные ошибки и восемь нереализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге соперницей Грачёвой станет представительница Канады Кэрол Чжао.

Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила американская теннисистка Элисон Риске, которую на старте обыграла россиянка Анастасия Гасанова.

Ченнаи. 1-й круг
13 сентября 2022, вторник. 17:40 МСК
Мария Ткачёва
366
Россия
Мария Ткачёва
М. Ткачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Варвара Грачёва
80
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Комментарии
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