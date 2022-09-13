Варвара Грачёва уверенно вышла во второй круг турнира в Ченнаи
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80-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия).
В стартовом матче Грачёва (2) обыграла 20-летнюю соотечественницу Марию Ткачёву (Q) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 50 минут. Грачёва один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11. На счету Ткачёвой один эйс, три двойные ошибки и восемь нереализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге соперницей Грачёвой станет представительница Канады Кэрол Чжао.
Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила американская теннисистка Элисон Риске, которую на старте обыграла россиянка Анастасия Гасанова.
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