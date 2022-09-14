Сборная Канады с трудом обыграла Южную Корею на групповом этапе финала Кубка Дэвиса

Сборная Канады по теннису с трудом обыграла сборную Южной Кореи в матче 1-го тура группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022. Традиционные соревнования проходят в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Группа B. Канада – Южная Корея
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Квон Сон У (Южная Корея) – 6:7 (5:7), 3:6.
Вашек Поспишил (Канада) – Хон Сон Чан (Южная Корея) – 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).
Оже-Альяссим/Поспишил (Канада) – Джи-Сун Нам/Мин-Киу Сонг (Южная (Корея) – 7:5, 5:7, 6:3.
Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.
Напомним, сборная России в Кубке Дэвиса не играет из-за отстранения решением ITF. Россияне – действующие чемпионы турнира, в сетке их заменили теннисисты из Сербии.
- 14 сентября 2022
-
01:10
-
00:27
-
00:19
-
00:08
- 13 сентября 2022
-
23:56
-
23:45
-
23:33
-
22:56
-
22:36
-
22:29
-
20:59
-
20:25
-
19:36
-
19:31
-
18:52
-
18:21
-
17:56
-
17:24
-
16:49
-
16:23
-
16:09
-
15:50
-
15:09
-
15:01
-
14:47
-
12:09
-
11:14
-
11:09
-
10:11
-
10:10
-
09:49
-
09:24
-
09:08
-
09:01
-
08:38