Сборная Канады с трудом обыграла Южную Корею на групповом этапе финала Кубка Дэвиса

Сборная Канады по теннису с трудом обыграла сборную Южной Кореи в матче 1-го тура группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022. Традиционные соревнования проходят в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Группа B. Канада – Южная Корея

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Квон Сон У (Южная Корея) – 6:7 (5:7), 3:6.

Вашек Поспишил (Канада) – Хон Сон Чан (Южная Корея) – 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Оже-Альяссим/Поспишил (Канада) – Джи-Сун Нам/Мин-Киу Сонг (Южная (Корея) – 7:5, 5:7, 6:3.

Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.

Напомним, сборная России в Кубке Дэвиса не играет из-за отстранения решением ITF. Россияне – действующие чемпионы турнира, в сетке их заменили теннисисты из Сербии.