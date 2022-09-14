ESPN назвал топ-6 самых просматриваемых матчей US Open – 2022

Портал ESPN составил шестёрку встреч прошедшего Открытого чемпионата США по теннису, которые вызвали наибольший интерес у телевизионной аудитории.

Самым популярным по числу зрителей стала игра 3-го раунда американского мейджора между Сереной Уильямс (США) и Айлы Томлянович (Австралия). Матч посмотрели 4,6 млн чел. Игра между Сереной и эстонкой Анетт Контавейт собрала 3,6 млн чел. Полуфинальное противостояние мужского одиночного разряда, в котором сражались американец Фрэнсис Тиафо и представитель Испании Карлос Алькарас посмотрели 2,9 млн чел. Встречу стартового круга женского US Open между Уильямс-младшей и черногоркой Данкой Ковинич собрала у телеэкранов 2,7 млн чел. Четвертьфинал американского «Шлема», в котором хозяйка кортов Кори Гауфф играла с представительницей Франции Каролин Гарсией посмотрели 2,6 млн. Замкнул топ-6 самых просматриваемых матчей минувшего US Open поединок 4-го круга турнира Фрэнсис Тиафо (США) – Рафаэль Надаль (Испания).

Напомним, что чемпионкой американского мейджора стала полька Ига Свёнтек. Обладателем титула в мужском одиночном разряде стал представитель Испании Карлос Алькарас.