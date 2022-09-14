Объявлены даты проведения Кубка Кремля 2022 года

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт с 16 по 23 октября в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу турнира.

«Теннисная история переживала разные времена, поэтому мы решили, что должны провести наш флагманский турнир Кубок Кремля, несмотря ни на что. Он пройдёт в новом формате, но мы хотим сделать для людей праздник и показать, что такое теннисная семья. Поэтому уверены, что это будет зрелищное событие осени с хорошей развлекательной программой, выступлением звёзд нашей эстрады и увлекательными теннисными сюжетами на корте», — сказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Кубок Кремля пройдёт в четырёх категориях: «легенды», «теннисисты-колясочники», «профессионалы» и «любители». В соревнованиях примут участие победители турнира разных лет, а именно Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Игорь Куницын, Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Мария Кириленко и Надежда Петрова.

Напомним, в 2022 году Кубок Кремля не входит в календари ATP и WTA.

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