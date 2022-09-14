Каспер Рууд: в Алькарасе сочетаются качества Джоковича и Надаля

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе, которому он уступил в финале US Open. По мнению Рууда, Алькарас обладает качествами, которые присущи членам «Большой тройки».
«Карлос очень быстрый и резкий, отлично двигается. Он добирается до тех мячей, которые, кажется, невозможно достать. Но в туре есть и другие отличные бегунки. Современные игроки обладают отличной физикой, они добавили в этом компоненте. Я думаю, что скорость и резкость повышаются.
На мой взгляд, Новак Джокович, Рафа Надаль и Роджер Федерер задали высокий стандарт, как нужно двигаться. Когда Рафа был в возрасте Карлоса, он был таким же, догонял практически любой мяч. У Новака есть гибкость. Он добирается до таких мячей, что задумываешься, как вообще это возможно. Карлос сочетает качества обоих. Он быстрый и гибкий. Это впечатляет. Да, Алькарас — твёрдый орешек, который сложно раскусить», — цитирует Рууда Tennis365.
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